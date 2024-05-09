Москва, 9 мая, 2024, 11:10 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин вместе с приглашёнными на парад Победы лидерами стран СНГ возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены.

РИА Новости/Алексей Майшев

Церемония прошла сразу после парада Победы на Красной площади. Под и исполнение российского гимна собравшиеся в Александровском саду склонили головы в память о героях войны.

Военнослужащие Президентского полка возложили еловый венок, перевитый георгиевской лентой, к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата. Восемь руководителей стран СНГ принесли к мемориалу алые гвоздики. Рядом свои цветы положили ветераны Великой Отечественной войны.

В числе почётных гостей парада — президенты Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, а также премьер-министр Армении.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3887644" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как передавало ИА Регнум, 9 мая на Красной площади прошёл парад Победы, в котором приняли участие более 9 тыс. человек и свыше 70 единиц техники. В состав пешей колонны включили полки, батальоны и роты по видам и родам войск, расчёты от суворовских, нахимовских, кадетских и музыкального училищ. Также в параде приняли участие бойцы специальной военной операции.

Владимир Путин в ходе торжественной речи на параде поздравил российских граждан с Днём Победы в Великой Отечественной войне. Во время выступления президент отметил, что судьба России и её будущее зависят от каждого гражданина РФ. Он призвал равняться на поколение победителей в Великой Отечественной войне.

Путин также указал на то, что правду о Второй мировой войне пытаются исказить, она мешает тем, кто строит колониальную политику на лжи.

Российский лидер подчеркнул, что все участники спецоперации на Украине — герои, их поддерживает вся страна. Он отметил, что в них верят и переживают, а духовная сопричастность судьбам и подвигам бойцов нерушимо связывает прошлое и нынешнее поколения героев Отечества.

Свою речь Путин завершил призывом к победе России.