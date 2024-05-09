Москва, 9 мая, 2024, 11:01 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и и. о. министра обороны Сергей Шойгу прошли по Красной площади и коротко поговорили после парада Победы.

Кадр из видео

Глава государства вместе с и. о. главы Минобороны 9 мая приняли участие в торжественном параде в честь Дня Победы на Красной площади в Москве.

Как передавало ИА Регнум, 9 мая в главном параде на Красной площади приняли участие более 9 тыс. человек и свыше 70 единиц техники. В состав пешей колонны включили полки, батальоны и роты по видам и родам войск, расчёты от суворовских, нахимовских, кадетских и музыкального училищ. Также в параде приняли участие бойцы специальной военной операции.

Владимир Путин в ходе парада поздравил российских граждан с Днём Победы в Великой Отечественной войне. Во время выступления президент отметил, что судьба России и её будущее зависят от каждого гражданина РФ. Он призвал равняться на поколение победителей в Великой Отечественной войне.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3887643" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Путин также указал на то, что правду о Второй мировой войне пытаются исказить, она мешает тем, кто строит колониальную политику на лжи.

Российский лидер подчеркнул, что все участники спецоперации на Украине — герои, их поддерживает вся страна. Он отметил, что в них верят и переживают, а духовная сопричастность судьбам и подвигам бойцов нерушимо связывает прошлое и нынешнее поколения героев Отечества.

Свою речь Путин завершил призывом к победе России.