Москва, 9 мая, 2024, 10:51 — ИА Регнум. Вооружённые силы России продвигаются в сёлах Урожайное и Старомайорское в Запорожской области, ВСУ несут большие потери, сообщил 9 мая сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов России Владимир Рогов.

Известия/Александр Полегенько

«Есть успехи в Урожайном и Старомайорском. Там идёт продвижение наших войск», — сказал Рогов.

Так, в Урожайном российские военные зашли в село и закрепились на южных окраинах, в Старомайорском — продвигаются вглубь при поддержке артиллерии, противник несёт большие потери, заключил он.

Как передавало ИА Регнум, 8 мая официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что Вооружённые силы РФ освободили Кисловку в Харьковской области и Новокалиново в Донецкой Народной Республике.

6 мая Конашенков проинформировал, что ВС России освободили в зоне спецоперации населённые пункты Соловьёво в ДНР и Котляровка в Харьковской области. По его словам, врага в донецком селе оттеснили бойцы подразделения Центральной группировки войск, Котляровку освободили подразделения группировки войск «Запад».

Ранее Рогов заявил, что объявление Министерством внутренних дел России в розыск главы киевского режима Владимира Зеленского является чётким сигналом Москвы о том, что никто с ним не собирается вести переговоры.