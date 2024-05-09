Москва, 9 мая, 2024, 10:49 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил жителей Севастополя с 80-й годовщиной освобождения города от немецко-фашистских захватчиков и с Днём Великой Победы.

Андрей Рубцов/ТАСС

«Уважаемые друзья. Дорогие ветераны. Поздравляю вас с 80-й годовщиной освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков и с замечательным праздником — Днём Великой Победы. С первых лет своего основания Севастополь играл важную, выдающуюся роль в истории страны. Легендарный город был свидетелем многих масштабных, знаменательных событий и поистине стал одним из символов ратной славы Отчизны, стойкости и мужества нашего народа». — говорится в опубликованной на сайте Кремля поздравительной телеграмме.

Глава государства также отметил, что особые и незабываемые страницы истории Севастополя связаны с Великой Отечественной войной, а также с подвигом его защитников — бойцов и командиров Красной армии, моряков-черноморцев, участников партизанского движения, мирных жителей, а также с неудержимым, победным порывом героев, освободивших Севастополь 9 мая 1944 года.

«Сегодня севастопольцы — достойные наследники патриотических традиций предков самоотверженно сражаются в рядах участников специальной военной операции, отстаивают суверенитет и свободу Родины, вносят созидательный вклад в развитие и укрепление России», — добавил российский лидер.

В заключение Путин пожелал жителям Севастополя успехов и всего самого доброго.

Оборона Севастополя началась 30 октября 1941 года. Фашистско-немецким захватчикам удалось взять город лишь с третьей попытки в июле 1942 года. Оккупация Севастополя длилась почти два года, город был освобожден 9 мая 1944-го. В 1965 году Севастополю было присвоено звание города-героя.

Как передавало ИА Регнум, 8 мая в Севастополе после масштабной реставрации открыли обелиск «Городу-герою Севастополю», известный также под названием «Штык и Парус». В нишу монумента была заложена капсула времени с посланием к потомкам, которое должно быть прочитано через 50 лет, 9 мая 2074 года.

Реставрация памятника началась в 2023 году. Монумент укрепили, восстановив разрушенные фрагменты.

В этот же день губернатор города Михаил Развожаев в ходе торжественной церемонии на Сапун-горе вручил памятную медаль «80 лет освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков» ветерану Великой Отечественной войны Ивану Курбакову.

Вместе с Курбаковым и активистами севастопольских молодёжных движений губернатор также возложил цветы к Вечному огню обелиска Славы воинам — освободителям Севастополя.