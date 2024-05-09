Москва, 9 мая, 2024, 10:56 — ИА Регнум. Участники специальной военной операции (СВО) впервые приняли участие в параде Победы на Красной площади в Москве. В строю прошли офицеры и солдаты Вооружённых сил России (ВС РФ), которые прибыли с линии боевого соприкосновения.

Александр Вильф/РИА Новости

Среди бойцов СВО, участвующих в параде, посвящённом 79-летию Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ), участники взятия Артёмовска и Авдеевки, боёв под Кременной и на Времевском выступе, а также отражения контрнаступления украинских войск в районе Вербовое — Работино.

Как сообщало ИА Регнум, парад Победы начался на Красной площади в 10:00. Президент России Владимир Путин сказал, что все участники СВО — герои, их поддерживает вся страна.

Также глава государства поздравил российских граждан с Днём Победы в Великой Отечественной войне.

В своей речи Путин отметил, что реваншизм и издевательство над историей, оправдание нацизма — часть общей политики западных элит.

Кроме того, лидер России объявил минуту молчания в память о жертвах Великой Отечественной войны.