Москва, 9 мая, 2024, 13:56 — ИА Регнум. Включение президентом России Владимиром Путиным механизмов контроля за рынком компьютерных игр в основы государственной политики в области исторического просвещения и защиты исторической правды не стало неожиданностью. Об этом 9 мая корреспонденту ИА Регнум сообщил директор Межконтинентальной киберспортивной лиги, экс-президент Федераций компьютерного спорта России и Москвы, преподаватель кафедры киберспорта университета «Синергия» Александр Горбаченко.

Артем Геодакян/ТАСС

Глава государства поручил создать механизмы государственного и общественного контроля в отношении существующего рынка компьютерных игр для исключения неконтролируемого распространения цифровых продуктов, которые искажают события отечественной и мировой истории.

Горбаченко отметил, что видеоигры перестали быть просто развлечением. Они стали важным элементом формирования современной культуры и инструментом мягкой силы на международной арене. С помощью видеоигр можно доносить до различных целевых аудиторий конкретные ценности и смыслы, формировать взгляд на социальные явления и исторические события, влиять на поведенческие паттерны, ролевые модели и даже потребительские привычки и предпочтения.

«В противостоянии с коллективным Западом история стала важнейшим полем битвы на информационно-психологическом, ментальном и культурном уровнях. Через закладываемые в видеоигры нарративы и исторические интерпретации иностранные игроделы пытаются сформировать у своей аудитории, особенно молодой, опасные для России взгляды», — подчеркнул эксперт.

Он отметил, что отношение государства к видеоигровой отрасли изменилось. Если раньше «игрушки» воспринимались чиновниками как несерьёзные и даже вредные, то сегодня власти оценили их культурно-идеологический и экономический потенциал. В руководстве страны видеоигры признали важным инструментом мягкой силы и исторического просвещения общества. Поэтому начали создавать институты и меры поддержки, а также гармонизировать законодательство под видеоигровую отрасль.

Горбаченко подчеркнул важность всесторонней защиты российского видеоигрового рынка как снаружи, так и изнутри.

По его словам, следует активно поддерживать создание качественных российских видеоигр, которые транслируют российские культурный код и ценности. Со временем такие игры могут стать дополнительными учебными пособиями в школах и вузах. Это особенно актуально на фоне усиления трендов, нацеленных на цифровизации и геймификации образования. Элементы интерактивности действительно способствуют более глубокому погружению в учебный материал и его лучшему усвоению, считает он.

Как передавало ИА Регнум, в задачи госполитики в сфере исторического просвещения, которые 8 мая утвердил президент России Владимир Путин, включены госзаказ на историческое кино и литературу, контроль за содержанием компьютерных игр и поддержка борьбы с фальсификацией истории.

Так, в числе задач, утверждённых главой государства в Основах государственной политики РФ в области исторического просвещения, стоит формирование госзаказа на создание произведений литературы (в том числе детской) и искусства, кинематографической, театральной, телевизионной продукции, видеопродукции и интернет-продукции. При этом президент поручил упорядочить работа органов власти и экспертных советов, которые связаны с госфинансированием исторических и культурных проектов, а также с выдачей или отзывом прокатных удостоверений на российские и зарубежные фильмы.

Также президент включил в задачи госполитики замену иностранных образовательных платформ на отечественные.

Учёные университета «Синергия» выпустили первое в России комплексное учебно-­популярное издание по цифровым видам спорта. Авторы учебника «Цифровые виды спорта: ожидания, реальность и перспективы» попытались показать собственное видение различных аспектов развития цифровых видов спорта в России и мире с учётом современных реалий и ближайших перспектив. Учебник состоит из семи глав, четыре из которых посвящены фиджитальным видам спорта и «Играм будущего». Ещё по одной главе посвящены киберспорту в качестве первого успешного цифрового спорта и кадровому потенциалу цифровых видов спорта.

Первый в истории международный мультиспортивный турнир «Игры будущего» стартовал 21 февраля в Казани, куда прибыли более 260 команд и свыше 2 тысяч спортсменов из 104 стран. Турнир продлился до 3 марта. Его уникальность в том, что он состоит из соревнований, проводимых по концепции «фиджитал» (physical + digital), то есть объединяет классический спорт с киберспортом. Так что участникам предстоит соревноваться не только на спортивных аренах, но и в видеоиграх.

Формат «Игр будущего» подразумевает использование последних технологических разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта.

Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что со временем фиджитал-спорт станет любимым видом досуга граждан России: официально он признан в нашей стране как отдельный вид спорта лишь в январе 2023 года.