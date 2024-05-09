Москва, 9 мая, 2024, 10:13 — ИА Регнум. Исполняющий обязанности министра обороны РФ, генерал армии России Сергей Шойгу принял доклад о готовности к параду Победы.

Кадр из видео

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3887624" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

В параде принимают участие более девяти тысяч человек, в том числе герои спецоперации, а также более 75 единиц военной техники. Перед этим на Красную площадь внесли Знамя Победы и флаг Российской Федерации.

В составе парадного расчёта военнослужащих — участников специальной военной операции участвуют семь Героев Российской Федерации, более 100 военнослужащих награждены высокими государственными наградами: орденами Мужества, Георгиевским крестом, медалями «За отвагу», «Жукова», «Суворова», «За храбрость».

В состав пешей колонны, которая проходит по Красной площади, включили полки, батальоны и роты по видам и родам войск, расчёты суворовских, нахимовских, кадетских и музыкального училищ.

Утром 9 мая президент России Владимир Путин в Кремле встретил иностранных лидеров, принимающих участие в параде. В списке почётных гостей — президенты Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Кубы, Лаосской Народно-Демократической Республики и Гвинеи-Бисау.

Послов недружественных России государств на парад Победы не пригласили, при этом приглашения получили участники ветеранских организаций из этих стран, рассказала ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В городах Дальнего Востока военные парады уже состоялись. В течение всего дня в городах и сёлах будут работать праздничные тематические площадки, проходить концерты, памятные акции. Завершится День Победы праздничным салютом.