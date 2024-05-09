Воронеж, 9 мая, 2024, 10:10 — ИА Регнум. В Воронежской области объявлена опасность атаки беспилотников, сообщил 9 мая глава региона Александр Гусев.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Дорогие жители Воронежской области, внимание! На территории региона вновь объявлена опасность атаки БПЛА», — написал он в Telegram-канале.

Глава региона призвал жителей сохранять спокойствие, силы ПВО наготове.

«Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России», — добавил он.

Как передавало ИА Регнум, ранее в Минобороны сообщили, что в ночь с 8 на 9 мая средствами ПВО в регионах России было уничтожено несколько вражеских беспилотников и снарядов при попытках совершения террористических атак.

Так, минувшей ночью были уничтожены 15 снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир» и один беспилотник над Белгородской областью, сбиты два дрона над Брянской областью и ещё три БПЛА самолётного типа над Курской областью.