Москва, 9 мая, 2024, 10:01 — ИА Регнум. На Красной площади в Москве начался парад Победы.

Кадр из видео

В параде принимают участие более девяти тысяч человек, в том числе герои спецоперации, а также более 75 единиц военной техники. В начале на Красную площадь вынесут Знамя Победы и флаг Российской Федерации. Затем президент России Владимир Путин произнесёт праздничную речь, после чего последует минута молчания в память о тех, кто погиб в годы Великой Отечественной войны.

В состав пешей колонны, которая пройдёт по Красной площади, включили полки, батальоны и роты по видам и родам войск, расчёты суворовских, нахимовских, кадетских и музыкального училищ.

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Утром 9 мая Путин в Кремле встретил иностранных лидеров, принимающих участие в параде. В списке почётных гостей — президенты Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Кубы, Лаосской Народно-Демократической Республики и Гвинеи-Бисау.

Послов недружественных России государств на парад Победы не пригласили, при этом приглашения получили участники ветеранских организаций из этих стран, рассказала ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Аномально низкая температура в Москве никак не скажется на проведении парада, рассказал ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Для военных погода никогда не была препятствием, а гостям торжества будут предложены пледы, отметил он.

В городах Дальнего Востока военные парады уже состоялись. В течение всего дня в городах и сёлах будут работать праздничные тематические площадки, проходить концерты, памятные акции. Завершится День Победы праздничным салютом.