Москва, 9 мая, 2024, 09:53 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин утром 9 мая встретил в Кремле приехавших на парад Победы иностранных лидеров.

Кадр из видео

6 мая Кремль обнародовал список почётных гостей, которые посетят парад Победы в Москве. В нём будут участвовать президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес, президент Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглун Сисулит и президент Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало.

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8 мая Владимир Путин поздравил с наступающим Днём Победы лидеров стран СНГ, Абхазии и Южной Осетии, а также народы Грузии и Молдавии.

Парад Победы начнётся в 10:00 по мск. В нём принимают участие более девяти тысяч человек, в том числе герои спецоперации, а также более 75 единиц военной техники. В начале на Красную площадь вынесут Знамя Победы и флаг Российской Федерации. Затем Владимир Путин произнесёт праздничную речь, после чего последует минута молчания в память о тех, кто погиб в годы Великой Отечественной войны.

Глава Минобороны Сергей Шойгу 3 мая рассказал, что в состав пешей колонны, которая пройдёт по Красной площади 9 мая, включили полки, батальоны и роты по видам и родам войск, расчёты суворовских, нахимовских, кадетских и музыкального училищ.