Берлин, 9 мая, 2024, 09:11 — ИА Регнум. Европейский союз должен быть готовым к тому, что конфликт на Украине затянется, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

AP/TASS Канцлер Германии Олаф Шольц

«Всем нам ясно, что мы должны быть готовы к тому, что (конфликт на Украине) продлится дольше, чем нам бы хотелось», — цитирует его издание Tagesschau.

Кроме того, Шольц призвал страны ЕС поставить Украине больше систем противовоздушной обороны Patriot.

Как передавало ИА Регнум, ранее в МИД России заявили, что НАТО готовит своих союзников по блоку к потенциальному столкновению с Россией. В пример дипведомство привело такие процессы, как милитаризация Восточной Европы, Черноморского региона, а также форсированное усиление коалиционных потенциалов в Польше и Прибалтике.

Президент России Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что полномасштабный конфликт между РФ и НАТО поставит мир на грань третьей мировой войны. Как подчеркнул глава государства, у Москвы нет никаких причин воевать со странами Североатлантического альянса.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц 30 марта заявил, что в интересах собственной безопасности Германия будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Кремль и МИД ранее неоднократно подчёркивали, что Россия готова к мирному урегулированию ситуации на Украине при условии выполнения всех требований, поставленных перед началом СВО, и при условии признания новых территориальных реалий — возвращения четырёх регионов в состав России в 2022 году, отмечая, что в ином случае спецоперация продолжится.