Москва, 9 мая, 2024, 08:38 — ИА Регнум. Япония и США интенсифицировали свои манёвры у дальневосточных границ России. Москва внимательно следит за ними и предупреждает Токио о возможных контрмерах, заявил посол РФ в Японии Николай Ноздрёв.

Минобороны РФ/ТАСС

Он отметил, что российская сторона с повышенным вниманием следит за интенсификацией японо-американских манёвров, в которых задействуются и внешние игроки.

«Регулярно предостерегаем Токио, что в случае продолжения подобной активности будем вынуждены пойти на контршаги в целях блокирования военных угроз России», — приводит слова дипломата aif.ru.

Как сообщало ИА Регнум, 22 марта чрезвычайный и полномочный посол России в Японии Николай Ноздрёв заявил, что двусторонние отношения находятся на самом низком уровне с момента окончания Второй мировой войны, и заверил, что поддержка преступлений киевского режима будет иметь для Токио тяжёлые последствия.

Япония давно пребывает под плотной военно-политической опекой США, а с некоторых пор втягивание Токио в авантюрные внешнеполитические и геостратегические проекты Вашингтона только усилилось, рассказал ИА Регнум руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов. По его словам, неудивительно, что Япония готова поставить в США снаряды для зенитных ракетных комплексов Patriot в рамках схемы по поддержке киевского режима.

В марте стало известно, что США намереваются расширить функции штаба американских войск в Японии. По информации источников агентства Kyodo, командование хочет предоставить штабу возможность самостоятельно планировать учения, которые проводятся совместно с Силами самообороны Японии. Кроме того, США собираются расширить обмен информацией с японской стороной.

В апреле представитель Тихоокеанского командования армии США заявил, что Вашингтон намерен в течение 2024 года разместить в Азиатско-Тихоокеанском регионе ракетные системы среднего радиуса. По его словам, с выполнением этой задачи «всё идёт по плану». Эксперты полагают, что такой шаг направлен на сдерживание Китая.

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков отметил, что решение Вашингтона о размещении ракет может оказаться необратимым, это беспокоит Россию. США настроены обзавестись таким потенциалом и использовать его в рамках концепции двойного сдерживания, добавил он.

В начале мая стало известно, что США и Япония в рамках совместной разработки новой ракеты для перехвата гиперзвукового оружия потратят около $3 млрд. Предполагается, что около $1 млрд из этой суммы выделит Япония. Ракета, создание которой планируется завершить к 2030 году, станет второй совместной разработкой США и Японии в сфере противоракетной обороны после создания SM-3 Block2A, предназначенной для перехвата баллистических ракет.