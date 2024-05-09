Москва, 9 мая, 2024, 08:09 — ИА Регнум. Парад Победы на Красной площади состоится, несмотря на непогоду, которая не является препятствием для российских военных. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

РИА Новости/Александр Вильф

По его словам, в Москве 9 мая ожидается достаточно аномальная погода, но на проведении парада это никак не скажется. Приглашённым на Красную площадь гостям предложат пледы.

«Мы будем надеяться. Для наших военных погода никогда не была и не является препятствием», — сказал Песков в комментарии для программы «Москва. Кремль. Путин», опубликованном в Telegram-канале Павла Зарубина.

Представитель Кремля подчеркнул, что День Победы — самый главный праздник в России, погода в такой день не главное.

Как сообщало ИА Регнум, 9 мая в главном параде на Красной площади примут участие более 9 тыс. человек и свыше 70 единиц техники. В состав пешей колонны включили полки, батальоны и роты по видам и родам войск, расчёты от суворовских, нахимовских, кадетских и музыкального училищ. Также в параде примут участие бойцы специальной военной операции.

6 мая в Кремле объявили список почётных гостей на параде Победы 9 мая в Москве. В их числе президенты Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Кубы, Лаоса, Гвинеи-Бисау.

Генеральная репетиция парада Победы прошла в Москве 5 мая. Она в точности повторила сценарий парада, включая все временные отрезки и паузу для речи президента России Владимира Путина, которая, как ожидается, продлится около восемь минут. Речь включает объявление минуты молчания.