Сеул, 9 мая, 2024, 07:17 — ИА Регнум. Южнокорейский президент Юн Сок Ёль заявил, что его страна не будет вооружать украинскую армию. Об этом сообщило агентство «Рёнхап».

Иван Шилов ИА REGNUM Юн Сок Ёль

«Мы не поставляем наступательное летальное оружие куда-либо, твёрдо придерживаемся этой позиции в отношении помощи Украине», — акцентировал президент Южной Кореи на пресс-конференции по поводу второй годовщины вступления в должность.

При этом Юн Сок Ёль уточнил, что Южная Корея оказывает максимальную гуманитарную поддержку в восстановлении Украины.

Как сообщало ИА Регнум, украинская армия по требованию Запада всеми силами пытается удержать фронт. Потери ВСУ из-за этого в апреле увеличились до 1 тысячи военнослужащих в сутки, заявили в Минобороны РФ. Российские войска продолжают взламывать оборону ВСУ. Подразделения противника пытаются закрепиться на отдельных рубежах, но под натиском ВС России вынуждены сдавать позиции.

Постоянные представители стран Евросоюза предварительно одобрили план реформ, который является условием выделения Киеву 50 млрд евро помощи до 2027 года. Об этом 8 мая сообщили в представительстве председательствующей в Совете ЕС Бельгии.