Москва, 9 мая, 2024, 07:09 — ИА Регнум. Гонконгская компания Silver Basis Investment Development Company подала иск в Арбитражный суд Москвы о признании банкротом автозавода «Москвич». Соответствующая информация появилась в картотеке дел.

Pda.msk.arbitr.ru Арбитражный суд города Москвы

Суд зарегистрировал иск компании в адрес АО «Московский автомобильный завод «Москвич» 3 мая.

Спор произошёл из-за неуплаты за оснастку, которую компания поставила для производства автомобилей Renault в России. Часть этой оснастки должен был оплатить «Москвич». Представители завода утверждали, что факт поставки и работоспособности оснастки не подтверждался соответствующими документами, поэтому у иностранной компании нет оснований для банкротства. На заводе назвали это попыткой дискредитации.

Согласно договору 2020 года, оснастка для изготовления компонентов автомобилей должна была быть передана подрядчику в Тольятти. Однако через два года после ухода Renault из России проект по производству автомобилей остановили. Кроме того, не все платежи были выполнены.

Судья первой инстанции постановил взыскать с завода «Москвич» более €2,5 млн, но предприятие это решение оспорило.

Участвующая в деле российская автомобилестроительная компания «АвтоВАЗ» поддержала позицию «Москвича» и заявила об отсутствии достаточного количества технической документации на полученное оборудование, передаёт РБК.

Как сообщало ИА Регнум, АО «Московский автомобильный завод «Москвич» официально зарегистрировали в июне 2022 года. Производство запустили на базе переданного московскому правительству завода автоконцерна Renault, ушедшего из России. Основным технологическим партнёром московского завода стал КамАЗ. Первоначально под маркой «Москвич» возобновили выпуск классических автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, а позднее запланировали наладить производство электромобилей.

В сентябре 2023 года мэр Москвы Сергей Собянин и гендиректор ПАО «КамАЗ» Сергей Когогин приняли участие в торжественном открытии производства нового седана «Москвич 6». Производство удалось сохранить благодаря коллективу, на предприятии расширили модельный ряд. «Москвич 6» запустили в дополнение к кроссоверу «Москвич 3» и электромобилю «Москвич 3е». В 2024 году планировали запустить кроссоверы «Москвич 5» и «Москвич 8».