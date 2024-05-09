Вашингтон, 9 мая, 2024, 06:01 — ИА Регнум. Экс-сотрудница Конгресса США и также бывшая помощница действующего главы Белого дома Джо Байдена Тара Рид обвинила американского лидера в сексуальных домогательствах. Из-за страха преследования она была вынуждена переехать в Россию. Об этом Рид рассказала в интервью Такеру Карлсону. Соответствующее видео появилось 8 мая на сайте журналиста.

informing.ru Бывшая помощница Джо Байдена Тара Рид

Известно, что Карлсон записал интервью с Рид, когда находился в Москве.

«Я хочу, чтобы Джо Байдена привлекли к ответу. Он забрал годы моей жизни, он трижды её разрушил. Я буду продолжать бороться. Мне и моей семье угрожали, и я не хотела, чтобы моей семье причинили вред», — пояснила она.

Рид опасается преследования со стороны американских властей за данное интервью российскому Первому каналу, который находится под санкциями в США.

Карлсону она рассказала, что не может въехать на территорию Соединённых Штатов. По этой причине ей пришлось пропустить выпускной и свадьбу своей дочери.

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Как сообщало ИА Регнум, в апреле 2020 года Линда Лакасс — бывшая соседка Тары Рид — рассказала, что она говорила ей о предполагаемом нападении в середине 1990-х годов. Заявление соседки стало первым подробным и записанным подтверждением обвинения Рид против Джо Байдена. Лакасс заявила, что в одной из бесед Рид заплакала и начала говорить о Джо Байдене. По её словам, Тара Рид рассказала, что несколько лет назад, когда она работала в Вашингтоне, Байден физически домогался до неё.

Помощники Байдена опровергли утверждение Рид о том, что политик применил к ней нежелательное действие в 1993 году, когда она была сотрудником в его сенатском кабинете. Обвинение Тары Рид якобы не соответствует действительности, того, о чем она говорит, этого не происходило.