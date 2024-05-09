Париж, 9 мая, 2024, 03:28 — ИА Регнум. Визит президента России Владимира Путина в Китай продемонстрирует Западу, что страны не собираются отказываться от тесных связей. Об этом заявила директор программы «Международные отношения» Института китайских исследований Меркатора Абигаэль Васселье в интервью французскому журналу L’Express.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Китай

«Тесные отношения между Си Цзиньпином и Владимиром Путиным означают, что Китай будет продолжать работать со своим российским партнёром. Владимир Путин, например, готовится приехать в Пекин. Китай посылает Западу очень чёткий сигнал: он не бросит Путина, не последует политике изоляции России, навязанной европейцами», — пояснила она.

На Западе пора смириться с крайне ограниченными рычагами влияния на Китай. Пекин никогда не пожертвует продуктивным сотрудничеством с Москвой, уверена эксперт.

Как сообщало ИА Регнум, 7 мая помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что после инаугурации Владимир Путин свой первый официальный визит нанесёт в Китай. На апрельском съезде Российского союза промышленников и предпринимателей Путин заявил о планах посетить Китай в мае. При этом глава государства не уточнил дату предстоящей поездки.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что во время визита в Китай Владимир Путин будет обсуждать вопросы, касающиеся международной и региональной безопасности.