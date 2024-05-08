Москва, 9 мая, 2024, 02:36 — ИА Регнум. Россия отказалась приглашать на парад Победы представителей недружественных стран, однако это не касается ветеранских общественных организаций данных государств, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Она подчеркнула, что на парад с 2022 года не приглашаются страны, которые проводят в отношении РФ недружественную политику, иными словами — агрессивную. Сами эти государства называют свои действия как нанесение стратегического удара, Россия формулирует это как ведение гибридной войны, отметила Захарова.

Официальный представитель МИД подчеркнула, что решение не приглашать послов и официальных лиц не относится к представителям ветеранских общественных организаций недружественных стран.

Люди, сохраняющие память о Второй мировой войне, отдающие дань своим товарищам по оружию, красноармейцам, в России их всегда тепло встретят, добавила она.

Кроме того, Захарова отметила, что послы недружественных стран зачастую не разделяют позицию своих режимов, считая её безумной и недальновидной.

Как сообщало ИА Регнум, 5 мая на Красной площади состоялась генеральная репетиция парада Победы, приуроченного к 79-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. В репетиции приняли участие пешие расчёты видов и родов войск, суворовских, нахимовских, кадетских и музыкального училищ, юнармейцев, женщин-военнослужащих и казаков. расчеты выстроились рядом. Их на российских автомобилях Aurus объехали командующий парадом и принимающий парад.

В параде Победы в Москве 9 мая примут участие более 9 тыс. человек и свыше 70 единиц техники. Под праздничную речь президента Владимира Путина запланировали примерно восемь минут. Она включает объявление минуты молчания. Также парад посетят лидеры ряда государств.

В 2024 году парады в честь 79-летия Победы пройдут в 28 городах России. В них примут участие свыше 50 тысяч человек и около тысячи образцов вооружения и военной техники.