Тамбов, 9 мая, 2024, 01:17 — ИА Регнум. В Тамбовской области из-за заморозков ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Об этом 8 мая сообщил глава региона Максим Егоров.

jill111 Заморозки

«Сегодня принял решение ввести режим чрезвычайной ситуации из-за непростой обстановки, сложившейся в сельском хозяйстве Тамбовской области. В ночь на 3, 4, 5 и 8 мая на территории нашей области наблюдалось аномальное понижение температуры от –1 до –5 градусов по Цельсию. Это негативно сказалось на растениях и будущем урожае», — написал Егоров в Telegram-канале.

Губернатор пояснил, что с введением режима ЧС местные сельхозпредприятия смогут получить страховое возмещение из-за потери урожая. Министерство сельского хозяйства Тамбовской области обратится за поддержкой к правительству России с просьбой о выделении субсидий на компенсацию понесённых потерь, добавил он.

По словам Егорова, к ликвидации последствий ЧС привлечены необходимые ресурсы, специалисты оценивают масштабы потерь. Режим ЧС будет действовать в Тамбовской области до особого распоряжения.

Как сообщало ИА Регнум, ожидаемая в первой декаде мая погода в России характерна для начала апреля, заявил 4 мая научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. В центре европейской части России, а также в Поволжье и на Урале прогнозируется температура воздуха на 4–6 градусов ниже нормы, а к середине следующей недели будет отставать от нормы на 6–8 градусов. Вильфанд уточнил, что это связано с перемещением на огромную часть территории России арктических воздушных масс из района Северного Ледовитого океана, с Карского моря, а также с моря Лаптевых и с Новой Земли.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил жителей Центральной России об «ультраполярном» вторжении с 6 мая. По его словам, прогнозируются аномально низкие значения температуры воздуха. Также в это время высока вероятность ночных заморозков, гололёдных явлений и зарядов снега, добавил синоптик.