Москва, 9 мая, 2024, 00:37 — ИА Регнум. Россия и в дальнейшем намерена развивать торговлю, увеличивать объём закупок продуктов, в том числе овощей и фруктов из Узбекистана, как и в 2023 году. Об этом заявил глава государства Владимир Путин на встрече с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

Kremlin.ru Шавкат Мирзиёев и Владимир Путин

«Скоро лето — фрукты, овощи ждём из Узбекистана, как и в прошлом году. И вам хорошо, и нам. Это цены держит, не даёт им подниматься», — сказал президент РФ.

Путин добавил, что Россия из года в год увеличивает закупки из Узбекистана, заверил, что и дальше «будем это развивать» — объёмы выросли за последние два года.

«Такого уровня раньше не было никогда», — признал Владимир Путин в разговоре с Шавкатом Мирзиёевым, констатировав, что между двумя странами растёт товарооборот, активно работают правительства по расширению сотрудничества.

Как сообщало ИА Регнум, Шавкат Мирзиёев 8 мая прибыл в Москву с рабочим визитом. Его встречали исполняющий обязанности зампреда правительства РФ, министра промышленности и торговли Денис Мантуров и ряд официальных лиц.

По приглашению Владимира Путина глава Узбекистана принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в статусе главы государства-наблюдателя. Также Мирзиёев примет участие в торжествах в связи с 79-й годовщиной Великой Победы.