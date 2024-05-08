Москва, 8 мая, 2024, 23:57 — ИА Регнум. Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский в материале для портала «История.рф» призвал не питать иллюзий в вопросе празднования в континентальной Европе 9 Мая. Ведь в 1941 году на СССР напала не только фашистская Германия, к ней примкнули армии Италии, Венгрии, Испании, Румынии, Финляндии, французский легион, каратели и военные других стран.

Иван Шилов ИА REGNUM Победа

В момент нападения на Советский Союз в вермахте насчитывалось около 1 млн солдат (в том числе более 400 тыс. коллаборационистов) из союзнических стран Германии. На данный момент все они входят в НАТО.

Мединский напомнил, что настоящих героев Сопротивления в континентальной Европе, солдат и узников концлагерей, людей чести, давно уже нет в живых. Они не могут рассказать своим потомкам правду.

«Сегодня в Европе у власти — не их потомки, а потомки коллаборационистов и предателей выживших нацистов. Для них 9 Мая — не праздник. Не надо иллюзий. Наши отцы и деды тогда всё же их одолели. Помните это», — призвал Владимир Мединский.

Как сообщало ИА Регнум, в дни, когда мир отмечает День Победы над нацизмом, в Белом доме оскорбили память миллионов жертв Второй мировой войны, заявила 8 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Так она прокомментировала высказывания пресс-секретаря Карин Жан-Пьер, которая заявила, что во время Второй мировой войны «США и наши украинские союзники» объединили силы для борьбы против тоталитарных режимов Гитлера и Сталина.

В Эстонии будут применять меры в отношении граждан, которые выйдут 9 Мая с георгиевскими лентами, флагами России и СССР. Об этом сообщила подполковник полиции Елена Мирошниченко.

Россия осуждает решение полиции Берлина на запрет 8 и 9 мая символики, связанной с Великой Отечественной войной, СССР и современной Россией и призывает отменить его и прекратить переписывание истории. Об этом заявила Мария Захарова.