Москва, 8 мая, 2024, 23:36 — ИА Регнум. Диалог между Россией и Арменией есть, ровно как и политическая воля президента РФ Владимира Путина и армянского премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом 8 мая заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Мы видим, что политическая воля двух лидеров есть это обсуждать, дождёмся результатов. Диалог есть, политическая воля продолжать этот диалог есть. Взаимная заинтересованность сторон есть, потенциал двусторонних отношений есть. Поэтому в данном случае мы скорее склоняемся к тому, чтобы быть оптимистами», — сказал представитель Кремля на видео, опубликованном в Telegram-канале журналистом программы «Москва. Кремль. Путин» Павлом Зарубиным.

Также Песков призвал не преувеличивать сложность разговора, несмотря на наличие определённых проблемных тем в отношениях России и Армении.

Как сообщало ИА Регнум, 8 мая российский лидер Владимир Путин провёл в Кремле двустороннюю встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном после юбилейного саммита Евразийского экономического союза. Президент России позитивно оценил сотрудничество всех входящих в него пяти стран, в том числе Армении. Двусторонние отношения Москвы и Еревана успешно развиваются, подчеркнул Путин. В свою очередь Пашинян поблагодарил российского лидера за тёплый приём и прекрасную организацию саммита ЕАЭС в Москве.

За 2023 год рост товарооборота России и Армении составил довольно значимую величину, в основном это связано с увеличением армянского экспорта, отметил Путин 8 мая на встрече с Пашиняном. По словам президента РФ, товарооборот между двумя странами впервые превысил $7 мрлд.