Москва, 8 мая, 2024, 23:07 — ИА Регнум. Объём товарооборота России и Армении впервые превысил 7 млрд долларов, заявил 8 мая президент РФ Владимир Путин на встрече с армянским премьер-министром Николом Пашиняном.

Иван Шилов ИА REGNUM

За 2023 год рост товарооборота составил довольно значимую величину, в значительной степени это связано с ростом армянского экспорта в Россию, отметил Путин.

«Товарооборот достиг более чем $7 млрд», — подчеркнул российский лидер.

Ранее такого объёма в торгово-экономических связях России и Армении никогда не было, заключил глава государства.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3887565" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как сообщало ИА Регнум, 8 мая президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в узком составе отметил, что за 10 лет совокупный ВВП стран ЕАЭС увеличился с $1,6 трлн до $2,5 трлн. Товарооборот с третьими странами вырос на 60% — с 579 до 923 млрд долларов. Положительная макроэкономическая динамика ЕАЭС сохраняется и в 2024 году, добавил Путин.

В Кремле 8 мая прошёл юбилейный саммит ЕАЭС, который начался с заседания в узком формате. Председательство в союзе с 1 января 2024 года перешло от России к Армении, поэтому нынешнее заседание проходит под председательством армянского премьера Никола Пашиняна. Встречу приурочили к 10-летию со дня подписания договора о Евразийском экономическом союзе.