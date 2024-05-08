Москва, 8 мая, 2024, 23:02 — ИА Регнум. Сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) позитивно для всех пяти стран, которые входят в него. Об этом российский лидер Владимир Путин заявил на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном 8 мая.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Исполнилось десятилетие Евразэс. За это время для всех наших стран, в том числе и для России, и для Армении позитивный характер имеет сотрудничество в рамках этой международной организации», — сказал Путин.

По словам главы государства, двусторонние отношения развиваются также успешно.

Пашинян, в свою очередь поблагодарил Путина за тёплый приём и прекрасную организацию саммита ЕАЭС в Москве.

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Как сообщало ИА Регнум, участие в саммите ЕАЭС принимают лидеры евразийской «пятёрки» — президенты России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и премьер Армении. Для Владимира Путина это первая международная встреча после инаугурации.

Президент России в своей вступительной речи отметил, что Евразийский экономический союз утвердился в качестве одного из центров формирующегося многополярного мира, а также напомнил, что за десять лет совокупный ВВП стран ЕАЭС увеличился с $1,6 трлн до $2,5 трлн. Положительная макроэкономическая динамика сохраняется и в 2024 году, добавил Путин.

Помощник президента Юрий Ушаков сообщал, что Путин проведёт 8 мая двустороннюю встречу с Пашиняном, на которой лидеры «расставят все точки над i». Помощник президента России напомнил о словах премьера Армении о том, что отношения двух стран переживают не лучшие времена.