Москва, 8 мая, 2024, 22:55 — ИА Регнум. В Москве торжественная линейка по случаю Дня Победы состоится 9 мая на площадке ВДНХ. Мероприятие стартует в 14:30 мск.

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Ежегодную линейку, проходящую в школах, колледжах и университетах по всей стране, в этом году организовали и на площадке выставки «Россия». В мероприятии примут участие ветераны Великой Отечественной войны, участники специальной военной операции, а также представители «Движения Первых».

В 15:00 мск запланировано торжественное шествие в честь 9 мая. Маршрут стартует у фонтана «Каменный цветок». Перед началом шествия участники получат флаги России и выставки, пилотки и транспаранты. Сопровождать участники шествия будут духовые детско-юношеские оркестры, вокально-танцевальные коллективы из Москвы, Калуги, Владимира, Ярославля, Рязани, представители Росмолодежи, «Движения Первых», гиды и волонтёры.

На сцене перед главной аркой ВДНХ в 18:30 мск состоится концерт оперного певца, Заслуженного артиста Российской Федерации, лауреата национальной театральной премии «Золотая маска» и двух премий «Грэмми» Ильдара Абдразакова совместно с Российским национальным молодёжным симфоническим оркестром.

Как сообщало ИА Регнум, 9 мая на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ пройдут музыкальный квартирник, викторина о Москве и мастер-классы. Также в рамках мероприятия гости услышат воспоминания актёров Владимира Этуша и Веры Марецкой, поэтов-фронтовиков Константина Симонова и Булата Окуджавы, прозвучат песни московских ополченцев.

10 мая в пространстве Москвы на ВДНХ состоится мастер-класс по историческому костюму. Его проведет мастерская «Творилки». Эксперт моды расскажет посетителям об актуальных трендах и классике.

11 мая в программе «Музыкальное путешествие через историю Москвы» на ВДНХ выступит народная артистка России Лариса Долина. Народный артист РФ, актёр Андрей Соколов расскажет об историческом кино и своих ролях.

12 мая, на Красную горку, на ВДНХ проведут мастер-класс по росписи свадебных кокошников. Гостей ознакомят с историческими и современными традициями свадьбы.