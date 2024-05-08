Астана, 8 мая, 2024, 22:44 — ИА Регнум. МИД Казахстана будет проверять въезжающих в республику граждан Узбекистана на предмет запрета въезда в Российскую Федерацию. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

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Отмечается, что в связи с нововведениями в правилах въезда в Казахстан, дипмиссия рекомендует гражданам Узбекистана иметь при себе все необходимые документы (не иметь нарушений, неоплаченных штрафов и т.д.).

При пересечении узбекско-казахстанской или российско-казахстанской границ следует заранее позаботиться об отсутствии препятствий для въезда не только в Казахстан, но и в Россию.

Это связано с российско-казахстанскими двусторонними соглашениями о взаимном признании и исполнении решений по административным и уголовным делам.

«В случае выявления нарушения казахстанские власти могут принять решение о недопущении въезда гражданина Узбекистана в Казахстан или выезда из него», — пояснили в МИД республики.

Как сообщало ИА Регнум, сложности на сухопутных участках границы России и Казахстана были связаны с повышенными мерами безопасности, предпринятыми после теракта в «Крокус Сити Холле», а также в связи с сохранением террористической угрозы, заявила 27 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В Госдуму был внесён подготовленный представителями всех фракций законопроект о повышении эффективности контроля за мигрантами. Он предполагает, в частности, сокращение срока пребывания иностранцев в России до 90 дней в году. Сейчас срок временного пребывания в РФ иностранного гражданина, прибывшего в страну в порядке, не требующем получения визы, не может превышать 90 суток суммарно в течение каждого периода в 180 суток.