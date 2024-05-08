Москва, 8 мая, 2024, 22:33 — ИА Регнум. Гражданам России при планировании поездок в Мексику стоит принять к сведению информацию о необоснованном отказе въезда в эту страну, заявила 8 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM

«Рекомендуем российским гражданам учитывать имеющиеся риски при планировании поездок в Мексику», — приводится комментарий Захаровой на сайте дипломатического ведомства.

По словам дипломата, российская сторона контактирует с властями Мексики и посольством этой страны в Москве, настаивая на необходимости уделить особое внимание подобающему информированию российских туристов о сложившихся обстоятельствах, а также на принятии исчерпывающих мер по исключению случаев необоснованных отказов им во въезде в Мексику во избежание неблагоприятного влияния сложившейся ситуации на турпотоки между двумя странами.

Захарова подчеркнула, что мексиканская сторона утверждает об отсутствии каких-либо изменений по ужесточению национального миграционного законодательства. При этом даже при наличии должным образом оформленных документов, включая визу и её электронный аналог, обратного билета, подтверждения брони гостиницы и достаточных финансовых средств, нет гарантий доступа на территорию Мексики, заключила официальный представитель МИД России.

Как передавало ИА Регнум, в апреле замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что россиян не пускают на рейсы авиакомпании Turkish Airlines, следующие в Мексику, по причине давления со стороны США. С такой же проблемой столкнулись российские граждане, которые направлялись в ряд других латиноамериканских стран, добавил дипломат. Он подчеркнул, что множество таких вопросов требуют ускоренного решения.

Генеральное консульство России в Стамбуле сообщало, что участились случаи отказов, в том числе гражданам РФ, в посадке на рейсы Turkish Airlines при транзитном перелёте через Стамбул в страны Латинской Америки. Отмечалось, что на рейсы не допускают по ряду причин, среди которых — отсутствие багажа, неготовность дать чёткие ответы на вопросы о целях поездки, наличие различий между датами авиарейсов и датами бронирования гостиницы.