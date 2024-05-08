Донецк, 8 мая, 2024, 22:30 — ИА Регнум. Спецслужбы Донецкой Народной Республики обнародовали документы из архива Комитета госбезопасности, которые свидетельствуют о массовом геноциде жителей Донбасса в годы Великой Отечественной войны. Начальник регионального управления ФСБ генерал-лейтенант Олег Боломожнов передал документы в дар республиканскому краеведческому музею в Донецке.

Начальник регионального управления ФСБ Донецкой Народной Республики генерал-лейтенант Олег Боломожнов

По данным рассекреченных документов, количество жертв геноцида жителей Донбасса насчитывает несколько тысяч человек, преимущественно женщины и дети. Также стали известными имена пособников фашистов, предателей, добровольно перешедших на сторону немцев ради собственной выгоды.

«Переданные в музей материалы будут использованы для признания геноцида народа Донбасса нацистами и их пособниками из ОУН-УПА [Организация украинских националистов — Украинская повстанческая армия, организация, деятельность которой запрещена в РФ] в годы Великой Отечественной войны», — пояснили силовики.

Материалы пополнят экспозицию музея Великой Отечественной войны. По словам гендиректора Марины Максимчук, они станут «важными экспонатами, которые необходимы для воспитания молодого поколения».

В ФСБ добавили, что работа по анализу, оценке и оцифровке сведений ведётся и продолжится в дальнейшем.

«Рассекречивание и публикация архивного фонда станет регулярной в целях восстановления исторической справедливости и недопущения повторения тех ужасных событий», — заверили в региональном управлении ФСБ.

Как сообщало ИА Регнум, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал серьёзно отнестись к заявлению лидера движения «Другая Украина» Виктора Медведчука о событиях 2014 года в Одессе, в результате которых погибли 48 человек, пострадали более 240.

Медведчук назвал пожар в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года массовым убийством противников госпереворота на Украине. Медведчук назвал исполнявшего в то время обязанности президента Украины Александра Турчинова одним из главных организаторов пожара в Доме профсоюзов.

Песков заявил, что в России могут официально признать геноцидом убийство людей в Доме профсоюзов, а также другие преступления киевского режима.