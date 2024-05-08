Москва, 8 мая, 2024, 22:01 — ИА Регнум. Реакция России на высылку Великобританией военного атташе и действия в отношении российского диппредставительства и недвижимости будет жёсткой и выверенной, заявила 8 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, слова которой приводятся на сайте министерства.

МИД России

«Действия властей Великобритании, которые буквально захлёбываются в русофобии, полностью подтверждают предвзятость и враждебность линии англичан на российском направлении», — отметила она.

По словам дипломата, Москва неоднократно предупреждала Лондон, что любые недружественные действия получат неизбежный соразмерный ответ.

«Наша реакция будет жёсткой и выверенной», — подчеркнула Захарова.

Официальный представитель МИД отметила, что Лондон решил воспользоваться откровенной ложью, обосновав объявленные 8 мая антироссийские меры, включая высылку атташе по вопросам обороны при посольстве России в Лондоне и снятие дипломатического статуса с ряда принадлежащих России объектов недвижимости, неким «российским следом» в пожаре на коммерческих складах на окраине британской столицы. При этом Лондон не предъявил каких-либо фактов, подчеркнула Захарова.

«Считаем крайне безответственными и категорически неприемлемыми утверждения англичан о якобы причастности нашей страны к неким злонамеренным акциям, тем более без доказательств своих умозаключений», — сказала Захарова.

Как передавало ИА Регнум, 8 мая российский посол в Лондоне Андрей Келин был вызван в британский МИД из-за якобы имеющего место ведения Россией операций по сбору разведданных в Великобритании.

В этот же день МВД Великобритании объявило о высылке из страны военного атташе России. Кроме того, британское министерство объявило о введении новых ограничений при получении гражданами РФ дипломатических виз и объявило, что снимает дипломатический статус с ряда принадлежащих России объектов недвижимости.

2 мая агентство Reuters опубликовало материал со словами главы МИД Британии Дэвида Кэмерона о праве ВСУ использовать предоставляемое Киеву британское оружие для нанесения ударов по территории России. Вскоре после публикации статью отозвали, объяснив необходимостью пересмотреть некоторые детали в тексте, после чего вновь опубликовали.

В этот же день британского посла в Москве Найджела Кейси вызывали в российский МИД. Дипломату заявили, что в случае использования британского оружия для ударов по России Москва может ответить ударами по военным объектам Лондона как на территории Украины, так и за её пределами.