Посёлок городского типа Гурзуф, Крым, 8 мая, 2024, 21:46 — ИА Регнум. На набережной им. Ю. Гагарина международного детского центра «Артек» 3500 детей из всех регионов России и 35 зарубежных государств развернули километровую георгиевскую ленточку от детского лагеря «Лазурный» до детского лагеря «Морской».

Кадр из видео

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Участники смены прикрепили на груди символ Великой Победы в знак того, что подвиг советских солдат навсегда остался в сердце у потомков.В преддверии Дня Победы дети узнали историю символа и прониклись особым артековским духом праздника. Ребята вспоминали героев своей семьи и героев Отечества, фронтовиков и тружеников тыла, детей войны и жертв геноцида советского народа нацистами и их пособниками в период Великой Отечественной войны.

Артековцы из разных стран вместе выразили уверенность в необходимости сохранения исторической памяти и недопущения фальсификации и искажения истории. Масштабное событие подарило каждому самые яркие впечатления.

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Как передавало ИА Регнум, 23 апреля по всей стране стартовала акция «Георгиевская ленточка». Активисты движения «Волонтёры Победы» выходят на улицы разных городов, дарят всем желающим один из символов Победы.

Главный слоган акции — «Я помню! Я горжусь». Продлится она до 9 мая. Вместе с Георгиевской лентой волонтёры будут раздавать листовки с историей ленты и рекомендациями по её ношению.

Георгиевская лента — символ воинской славы и героизма России. В 1769 императрица Екатерина II учредила орден Святого Георгия Победоносца. Оранжевый и чёрный, цвета ленты, символизируют «дым и пламень».