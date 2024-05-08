Москва, 8 мая, 2024, 21:09 — ИА Регнум. Представители «Народного фронта» в ДНР во главе с руководителем исполкома Михаилом Кузнецовым и журналистом Юрием Подолякой в преддверии Дня Победы привезли «Огонь памяти» в Авдеевку, где после освобождения городу от ВСУ впервые зажгли Вечный огонь на памятнике «Подвигу лётчиков-земляков», сообщила 8 мая ИА Регнум пресс-служба «Народного фронта».

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«В преддверии величайшего в истории нашей страны праздника, 9 Мая, мы сегодня здесь, в Авдеевке, зажгли Вечный огонь в память о наших дедах. Этот огонь приехал из Александровского сада, от Могилы Неизвестного Солдата. Теперь он будет гореть здесь в знак преемственности между тем подвигом, который совершили наши предки в годы Великой Отечественной войны, и тем, что делают наши воины на передовой сегодня», — рассказал Кузнецов.

Команда Народного фронта почтила память всех погибших во время Великой Отечественной войны воинов минутой молчания, а также возложила цветы к памятнику.

Как передавало ИА Регнум, у стен Кремля в Александровском саду 3 мая стартовала ежегодная патриотическая акция «Огонь памяти». От Вечного огня Могилы Неизвестного Солдата взяли частицы, которые представители «Народного фронта», артисты, спортсмены, журналисты и телеведущие привезут в 14 государств мира, включая страны Европы, Азии и Африки.

В «Русских домах» запланировали проведение патриотических мероприятий, церемоний возложения венков и цветов, передачи ламп с частицами Вечного огня в местные музеи, библиотеки, учреждения образования, представителям антифашистских общественных организации, в храмы, а главное — ветеранам Великой Отечественной войны.

Также частицы Вечного огня отправлены на передовую военнослужащим, участвующим в специальной военной операции. Кроме того, военные корреспонденты доставляют лампы с частицами Вечного огня в 41 регион России в рамках автопробегов, главный из которых проходит через новые регионы до города-героя Севастополя.