Москва, 8 мая, 2024, 21:03 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин на заседании высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе 8 мая отметил слаженное взаимодействие стран ЕАЭС по выстраиванию общей транспортной системы.

РИА Новости/POOL

«Отмечу слаженное взаимодействие участников ЕврАзЭС по выстраиванию единой транспортной системы», — сказал президент.

По словам российского лидера, в активную фазу вошла работа по проекту крупнейшего международного коридора (МТК) «Север-Юг», который обеспечит прямой выход продукции стран ЕАЭС к портам на побережье Персидского залива и Индийского океана.

Как передавало ИА Регнум, 22 апреля на встрече с ветеранами и строителями БАМа президент заявил, что Россия приглашает все заинтересованные государства к участию в проекте создания МТК «Север — Юг». Он добавил, что маршрут прокладывается в целях ускоренного экономического и социального развития стран Евразии и глобального Юга.

Ранее газета The New York Times писала, что международный транспортный коридор «Север — Юг» станет недосягаемым для западных санкций. Авторы публикации подчеркнули, что проект будет нацелен на увеличение экспорта российских товаров, а также станет дополнительным путём для торговли между Россией и Китаем.

Проект международного транспортного коридора «Север — Юг» был разработали Россией, Ираном и Индией ещё в 1999 году. Тогда было подписано соглашение об экспортно-импортной транспортировке контейнеров по международному транспортному коридору Россия — Каспий — Иран — Индия — Шри-Ланка. Основная цель проекта заключалась в сокращении времени транспортировки грузов между Россией и Индией, а также в разработке альтернативного Суэцкому каналу маршруту.

В сентябре 2022 года Россия, Азербайджан и Иран подписали совместную трёхстороннюю декларацию о развитии проекта международного транспортного коридора «Север — Юг». Коридор обеспечивает выход в Индийский океан и существенно сокращает путь в Персидский залив, Индию и Индокитай.