Москва, 8 мая, 2024, 20:44 — ИА Регнум. В дни, когда мир отмечает День Победы над нацизмом, администрация президента США оскорбила память миллионов жертв Второй мировой войны, заявила 8 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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Так она прокомментировала высказывания пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, которая заявила, что во время Второй мировой войны «США и наши украинские союзники» объединили силы для борьбы против тоталитарных режимов Гитлера и Сталина. Теперь же Берлин является союзником США, но «угроза с Востока» остаётся, сказала Жан-Пьер. Эти заявления она сделала, отвечая на вопрос, почему США не осуждают проявления нацизма на Украине и продолжают спонсировать киевский режим.

Заявления пресс-секретаря администрации США не были импровизацией, Жан-Пьер их зачитала, а значит, её слова представляют собой официальную версию администрации США о событиях Второй мировой войны, подчеркнула Захарова.

«Эти, прости Господи, люди представляют угрозу, в первую очередь, для граждан США своим искажённым сознанием и желанием разрушать сознание других. Такой страшной лжи о событиях 80-летней давности я ещё не слышала. «Чудовища Байдена» оскорбили память миллионов жертв Второй мировой. И сделали это в дни, когда мир отмечает День Победы!» — написала Захарова в своём Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, 8 мая президент России Владимир Путин утвердил основы государственной политики в области исторического просвещения. Документом определяются цели, принципы и механизмы реализации государственной политики России в области исторического просвещения.

Стратегия предполагает единую методику преподавания истории, начиная с дошкольного уровня, и координацию усилий в борьбе с использованием Западом фальсификации истории как оружия. Президент, в частности, поручил заменить иностранные образовательных платформ на отечественные.

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