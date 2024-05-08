Севастополь, 8 мая, 2024, 20:14 — ИА Регнум. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев 8 мая в ходе торжественной церемонии на Сапун-горе вручил памятную медаль «80 лет освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков» ветерану Великой Отечественной войны Ивану Курбакову. Об этом губернатор рассказал в своём Telegram-канале.

Кадр из видео пресс — службы Губернатора Севастополя Михаила Развожаева

Курбаков, отметивший в нынешнем году 103-й день рождения, родился в Брянской области, в 1940 году был призван на срочную службу и проходил её в Севастополе, в учебном отряде Черноморского флота, отметил Развожаев. Ветеран участвовал в обороне Севастополя, был ранен и после лечения демобилизовался в звании старшины

Кадр из видео пресс — службы Губернатора Севастополя Михаила Развожаева

«С 1979 года Иван Иванович живёт в Краснодарском крае. Но все Дни Победы старается обязательно встречать в Севастополе. В этом году он также прибыл в Город-Герой, чтобы встретить 80-ю годовщину освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков», — рассказал Развожаев.

Вместе с Курбаковым и активистами севастопольских молодёжных движений губернатор также возложил цветы к вечному огню Обелиска Славы воинам-освободителям Севастополя

Как передавало ИА Регнум, 8 мая в Севастополе после масштабной реставрации открыли обелиск «Городу-герою Севастополю», известный также под названием «Штык и Парус». В нишу монумента была заложена капсула времени с посланием к потомкам, которое должно быть прочитано через 50 лет, 9 мая 2074 года.

Реставрация памятника началась в 2023 году. Монумент укрепили, восстановив разрушенные фрагменты.

В апреле 2024 года «Волонтёры Победы» и партия «Единая Россия» дали старт благоустройству памятных мест в России. В рамках акции «Всероссийский субботник» добровольцы и партийцы вышли на уборку памятников и мемориалов, а также захоронений героев, в том числе в Крыму и Херсонской области.