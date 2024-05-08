Москва, 8 мая, 2024, 20:02 — ИА Регнум. Пассажиропоток авиакомпаний России в апреле вырос на 8,3% и составил 8,2 млн человек относительно к аналогичному периоду в 2023 году. Об этом свидетельствуют данные Росавиации.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Из них на рейсах по России перевезено 6,2 млн человек (рост на 3,1%), на международных рейсах — 2 млн (рост на 28,3%)», — отметило Федеральное агентство воздушного транспорта.

Росавиация объяснила рост пассажиропотока в 2024 году распродажей билетов, организованной крупнейшими авиационными компаниями.

Руководитель аналитического центра подведомственного Росавиации Государственного НИИ гражданской авиации (ГосНИИ ГА) Фёдор Борисов отметил, что сейчас объём воздушных перевозок в России стремится к допандемийным показателям. Он считает, что это обусловлено перестройкой спроса в туристическом сегменте: растёт внутренний рынок, а также стабилизировалась ситуация на международных направлениях.

Как передавало ИА Регнум, ранее Росавиация сообщила, что до 2030 года планируется реконструкция пяти аэропортов в Донбассе и Новороссии. Всего в стране требуют реконструкции 75 воздушных гаваней, которые включены в перечень работ на этот срок.

3 мая стало известно, что международный аэропорт Элисты, закрытый после начала специальной военной операции (СВО), возобновит работу после майских праздников.

Росавиация 26 апреля сообщила о планах открыть с 3 мая аэропорт в Элисте. Ведомство отметило, что его специалисты, а также Минобороны и ФГУП «Госкорпорации по ОрВД» подтвердили возможность безопасного выполнения полётов.

Ведомство отметило, что сегодня инфраструктура международного аэропорта Элисты находится в рабочем состоянии.

С 24 февраля 2022 года, после начала спецоперации на Украине, для ряда российских аэропортов ввели ограничения. В конце 2023 года президент РФ Владимир Путин поручил Министерству обороны анализировать обстановку в южных регионах и принять решение о возможности возобновить работу воздушных гаваней.