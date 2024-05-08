Проведение авиасалона МАКС в Жуковском в 2024 году отменили, пишет СМИ
«Интерфакс»: проведение авиасалона МАКС в Жуковском в 2024 году отменили
Москва, 8 мая, 2024, 19:19 — ИА Регнум. Проведение Международного авиационно-космического салона (МАКС) в городе Жуковский Московской области, которое планировалось на лето 2024 года, отменено, сообщили 8 мая источники «Интерфакс» в авиаотрасли.
По словам одного из них, решение об отмене принципиально принято, но пока не формализовано.
Причину отмены собеседники агентства не указали, как и дату проведения следующего салона. На официальном сайте мероприятия отсутствуют даты его проведения.
Как передавало ИА Регнум, 24 мая 2023 года организаторы авиасалона МАКС, который проводится раз в два года, также сообщили об отмене мероприятия.
Международный авиационно-космический салон — это выставка авиационной и космической техники, а также достижений отраслей науки и техники, связанных с авиастроением. МАКС проходит в подмосковном Жуковском раз в два года. В первый раз МАКС состоялся в 1999 году.