Москва, 8 мая, 2024, 19:15 — ИА Регнум. Диалогу со странами Африканского континента уделяется недостаточно внимания со стороны Евразийского союза (ЕАЭС). Содружеству необходимо прийти на континент, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Высшего совета ЕАЭС в расширенном формате в Москве 8 мая.

Иван Шилов ИА REGNUM

Белорусский лидер также добавил, что проблема протекционизма на рынках ЕАЭС требует безотлагательного решения. В условиях санкций следует быстрее реализовывать решения, о которых договариваются лидеры стран ЕАЭС, подчеркнул Лукашенко.

По его словам, вопросы формирования зон свободной торговли с партнёрами ЕАЭС требуют систематизации.

Как передавало ИА Регнум, во время своего выступления на заседании совета в узком формате Путин назвал ЕАЭС одним из центров будущего многополярного мира. Российский лидер также отметил роль ЕАЭС в обеспечении стабильного экономического развития Евразийского региона.

Вместе с тем российский лидер добавил, что ЕАЭС показал свою эффективность перед лицом новых вызовов, санкций, а также «демонтажа многих базовых устоев» международной торговли.

Участие в саммите также принимают лидеры евразийской «пятёрки» — президенты России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и премьер Армении. Встреча приурочена к 10-летию со дня подписания договора о Евразийском экономическом союзе.