Вашингтон, 8 мая, 2024, 18:37 — ИА Регнум. Соединённым Штатам Америки придётся вывести все свои войска из Нигера, заявил 8 мая министр обороны США Ллойд Остин на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса США.

Chad Mcneeley/Dod/Global Look Press Министр обороны США Ллойд Остин

«Вы упомянули, что мы вынуждены покинуть Нигер. Мы покинем Нигер», — сказал он.

Как передавало ИА Регнум, в марте власти Нигера разорвали военное соглашение с США, которое позволяло американским военнослужащим находиться на территории страны. Министр внутренних дел Нигера Мохамед Тумба заявил, что страна заинтересована в том, чтобы российские военные тренировали её войска.

3 мая агентство Reuters со ссылкой на представителя Пентагона сообщало, что российские военнослужащие вошли на авиабазу в Ниамее. В этот же день источник в силовых структурах африканского государства уточнил, что американские военные объявили повышенную боеготовность из-за размещения российских войск в Нигере.

Позднее глава Пентагона заявил, что США пристально следят за ситуацией с нахождением российских военных на авиабазе в Нигере. По его словам, российские военные находятся в отдельном комплексе. Он добавил, что пока не видит в этом существенной проблемы с точки зрения защиты американских сил.

США до последнего старались сохранить военное присутствие в Нигере, и властям в Ниамее пришлось начать размещение российского контингента до того, как Пентагон вывезет свой персонал. При этом с уходом американцев вполне вероятно дальнейшее углубление военного сотрудничества Нигера с Россией. Таким мнением поделился с корреспондентом ИА Регнум научный сотрудник Центра исследования политических элит Института международных исследований МГИМО Иван Лошкарёв.