Москва, 8 мая, 2024, 18:43 — ИА Регнум. Свыше 90% расчётов в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) проводится в национальных валютах, заявил 8 мая президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в узком составе.

Кадр из видео

По его словам, товарооборот с третьими странами вырос на 60%, с 579 до 923 млрд долларов, а объём взаимной торговли вырос почти в два раза — с 45 до 89 млрд долларов, причём более 90% расчётов уже проводятся в национальных валютах.

Российский лидер отметил, что за 10 лет совокупный ВВП стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) увеличился с $1,6 трлн до $2,5 трлн. По его словам, положительная макроэкономическая динамика ЕАЭС сохраняется и в 2024 году. Также Путин назвал ЕАЭС одним из центров будущего многополярного мира.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3887528" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как передавало ИА Регнум, юбилейный саммит ЕАЭС начался 8 мая в Кремле с заседания в узком формате. Председательство в союзе с 1 января 2024 года перешло от России к Армении.

Первым в Кремль приехал президент БелоруссииАлександр Лукашенко. Перед саммитом он вместе с Путиным провели переговоры «на ногах». Затем прибыли премьер-министр АрменииНикол Пашинян, президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Киргизии Садыр Жапаров.

Встреча приурочена к 10-летию со дня подписания договора о Евразийском экономическом союзе. Ожидается, что лидеры рассмотрят результаты деятельности организации за 10 лет, обсудят становление ЕАЭС как авторитетного и эффективного международного объединения. Также они обменяются мнениями о дальнейшем углублении интеграционных процессов.

На прошлом заседании Высшего совета ЕАЭС в Санкт-Петербурге 25 декабря все члены организации согласились утвердить декларацию о развитии сотрудничества на период до 2030 года и на перспективу до 2045 года.