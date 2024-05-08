Вашингтон, 8 мая, 2024, 18:17 — ИА Регнум. США сделали паузу в поставках оружия Израилю, заявил 8 мая глава Пентагона Ллойд Остин.

Chad Mcneeley/Dod/Global Look Press

Комментируя сообщения СМИ о том, что США приостановили поставки оружия Тель-Авиву, Остин отметил, что окончательного решения пока не принято.

«Насколько мне известно, мы не принимали никаких решений. Мы действительно сделали паузу, переоценивая некоторую предоставляемую военную помощь», — сказал глава Пентагона в ходе слушаний в Сенате США.

Пауза в поставках связана с событиями в Рафахе, отметил Остин.

Как передавало ИА Регнум, 7 мая армия Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале военной операции в восточной части города Рафах в секторе Газа. ЦАХАЛ призвала жителей эвакуироваться. Пресс-секретарь управления ООН по координации гуманитарных вопросов Йенс Лаерке в тот же день заявил, что Израиль нарушил нормы международного права по эвакуации мирного населения при операции в Рафахе.

В апреле премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отмечал, что дата начала военной операции ЦАХАЛ в Рафахе уже определена, а основным задачами Тель-Авива будут освобождение заложников и полное уничтожение ХАМАС.

Администрация США ранее призывала Израиль отказаться от операции в Рафахе, которая грозит многочисленными жертвами среди мирного населения. Согласие палестинского движения ХАМАС принять условия сделки по освобождению заложников позволит избежать проведения этой операции, отмечал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Президент США Джозеф Байден 24 апреля подписал утверждённый Конгрессом закон о предоставлении помощи Украине и Израилю. Байден заявил, что этот закон «сделает мир и США безопаснее».