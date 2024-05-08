Москва, 8 мая, 2024, 17:54 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин может внести в Госдуму кандидатуру премьер-министра в любой день, когда посчитает это необходимым, заявил 8 мая пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Алексей Бабушкин/ТАСС Владимир Путин

Законодательство предполагает внесение кандидатуры премьера в течение двух недель после инаугурации главы государства.

«Когда посчитает необходимым, тогда и внесёт. Это может быть любой день», — сказал Песков, отвечая на вопрос Life.

Как передавало ИА Регнум, 6 мая Путин провёл встречу с членами уходящего в отставку правительства и поблагодарил министров за работу. Согласно российскому законодательству, правительство слагает свои полномочия перед президентом после инаугурации. Церемония, которой открылся новый президентский срок Владимира Путина, состоялась 7 мая.

В этот же день Путин поручил ушедшему в отставку правительству работать до формирования нового кабинета министров.

Ожидается, что 10 мая Госдума соберётся для утверждения нового главы правительства. Согласно Конституции, председатель правительства России, которого предлагает президент, утверждается Госдумой. Премьер не позднее недельного срока после утверждения представляет президенту предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти. Он также предлагает главе государства кандидатуры на должности заместителей председателя правительства и федеральных министров.

В своей речи на церемонии инаугурации Путин выразил уверенность, что Россия достойно пройдёт нынешний трудный, «рубежный» период своей истории и станет ещё сильнее. Президент также поблагодарил жителей всех регионов страны и особенно тех, кто сейчас сражается за Отечество. Инаугурационную речь он завершил словами «Вместе победим».