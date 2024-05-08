Вашингтон, 8 мая, 2024, 18:05 — ИА Регнум. Червь-паразит, вероятно, свиной цепень, мог находиться в мозгу американского политика Роберта Кеннеди-младшего и вызывать проблемы со здоровьем. Об этом пишет 8 мая газета The New York Times.

Kennedy. senate. gov

В 2010 году у Кеннеди-младшего возникли настолько серьёзные проблемы с умом и памятью, что возникли подозрения на опухоль головного мозга. По словам политика, он консультировался с ведущими неврологами страны. Несколько врачей заключили, что тёмное пятно на снимках его мозга подтверждает наличие опухоли, однако врач из Нью-Йоркской пресвитерианской больницы заявил, что в голове у Кеннеди-младшего — мёртвый паразит.

«Доктор полагал, что аномалию, наблюдаемую на его снимках, вызвал червь, который проник в мозг, съел его часть, а затем умер», — приводит издание слова самого Кеннеди, сказанные в 2012 году.

Примерно в то же время, рассказал политик, ему поставили диагноз «отравление ртутью». Вероятно, это произошло из-за употребления в пищу большого количества рыбы, содержащей опасный тяжёлый металл.

Двенадцать лет назад Кеннеди-младший признавался, что испытывал проблемы с когнитивными способностями, страдал от кратковременной и долгосрочной потери памяти. Зимой в интервью изданию он заявил, что здоров.

На минувшей неделе пресс-секретарь предвыборного штаба Кеннеди Стефани Спир заявила, что у политика нет проблем со здоровьем, которые могут помешать ему исполнять президентские обязанности в случае избрания.

Ряд экспертов по инфекционным заболеваниям и нейрохирургов заявили, что, судя по рассказу политика, его мозг могла поразить личинка свиного цепня. По словам доктора Клинтона Уайта, профессора инфекционных заболеваний в медицинском отделении Техасского университета в Галвестоне, паразит вряд ли съел часть мозга, как это описал Кеннеди. Он мог выживать за счёт питательных веществ, поступающих из организма.

В отличие от личинок ленточного червя, которые живут в кишечнике, личинки в мозгу остаются относительно небольшими. Некоторые личинки ленточных червей могут жить в мозгу человека годами, не вызывая проблем, в других случаях их гибель может приводить к воспалению. Наиболее распространенными симптомами являются судороги, головные боли и головокружение, говорится в статье.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2023 года Роберт Кеннеди-младший объявил, что будет баллотироваться на пост президента США не от Демократической партии, а в качестве независимого кандидата. Ранее, в августе, он признал, что США создавали на Украине лаборатории в рамках своей программы по биологическому оружию. Он также уточнил, что американские специалисты ведут разработки, в частности, по биооружию.