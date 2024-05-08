Москва, 8 мая, 2024, 18:43 — ИА Регнум. «Русская медиагруппа» совместно с российским обществом «Знание» и международной выставкой «Россия» устроили масштабный праздник в честь Дня радио, который отмечается 7 мая. Для холдинга это значимая дата, ведь в его состав входят пять радиостанций.

«Русская медиагруппа» «Русская медиагруппа» отметила День радио на выставке «Россия»

Празднование открылось мастер-классами, которые провели ведущие радио «Хит FM» Артем Адамов и Диана Терешкова и ведущий радио Maximum Дмитрий Шуманский в лектории общества «Знание» в павильоне № 55 «Дом молодежи». Они поделились секретами профессии, рассказали об истории и работе радиостанций. Продолжило праздник радио DFM с диджей-сетом от DJ DimixeR и радиоведущим Артемом Скоробогатым.

«Русская медиагруппа» Диана Терешкова, Артем Адамов

В свою очередь «Русское радио» подарило зрителям большой праздничный концерт, в котором приняли участие популярные российские исполнители. Гости мероприятия услышали любимые хиты и поучаствовали в розыгрышах призов от «Русской медиагруппы», которые в перерывах между номерами звезд устраивали ведущие утреннего шоу «Вкрутую. По-русски!» на «Русском радио» Андрей Макеев и Миша Набоков.

«Русская медиагруппа» Дмитрий Шуманский 2

На главную сцену выставки-форума «Россия» вышли звезды «Русского радио», а также артисты лейбла Rocket Records: Ольга Серябкина, Анна Седокова, Антон Лаврентьев, Алексей Столяров, Марко Радинович и другие.

«Русская медиагруппа» Ольга Серябкина

«У каждого свои секреты, — говорит Ольга Серябкина. — Лично я люблю звучать на радио. Радио — это источник хорошего настроения, который объединяет людей. Поразительно, что два человека могут находиться в разных концах мира и слышать одну и ту же песню. Так что здорово, что радио присутствует в нашей жизни».

«Я бы хотел поздравить все радиостанции с праздником! — подчеркнул Марко Радинович. — Радио — это инструмент, который необходим каждому человеку. Артистам — в особенности, ведь через радиоэфир мы можем доносить свои песни, а свои переживания — через наши тексты».

«Русская медиагруппа» Виолетта Чиковани

«Я хочу поздравить всех, кто работает на радио, редакторов, шеф-редакторов, ведущих, с их профессиональным праздником! Это сложные и интересные профессии», — обратилась к работникам радио Вита Чиковани. Она рассказала, что сама когда-то хотела стать радиоведущей, училась на курсах. «Радио — удивительный мир, именно с него все начиналось: люди слушали эфиры ещё до появления телевидения», — добавила она.