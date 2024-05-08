Москва, 8 мая, 2024, 17:46 — ИА Регнум. На международной выставке-форуме «Россия» 12 мая пройдёт День национальных приоритетов, посвящённый молодёжи и детям. Об этом ИА Регнум сообщили представители проекта «Молодёжь Москвы».

Анатолий Медведь/РИА Новости

Отмечается, что всего в этот день запланировано более 100 различных мероприятий, включая зарядку, творческие выступления и викторину. Каждое такое мероприятие продемонстрирует главные направления пяти федеральных проектов будущего нацпроекта «Молодёжь и дети», подчеркнули представители «Молодёжь Москвы».

Уточняется, что мероприятия пройдут в пространстве Москвы на выставке в павильоне №75.

«Все желающие смогут принять участие в зарядке с участием профессиональных тренеров и амбассадоров «Молодежи Москвы», а также присоединиться к интерактивной викторине», — уточнили организаторы программы.

Кроме того, студенты столичных вузов выступят с патриотическими песнями и стихотворениями. Все желающие гости выставки смогут стать зрителями этих выступлений.

В заключении Молодёжного дня состоится образовательная игра от проекта «ДеБаттл». Участникам игры предложат решить выдуманную ситуацию и аргументировать свой выбор в рамках дебатов.

Как передавало ИА Регнум, 1 апреля президент России Владимир Путин поручил правительству разработать национальный проект «Молодёжь и дети».

В документе говорится, что в проект необходимо включить строительство не менее 150 новых общеобразовательных организаций в регионах, где сложился их дефицит. Также в рамках нацпроекта требуется продлить до 2030 года программу «Модернизация школьных систем образования».

Более того, глава государства поручил включить в проект «Молодёжь и дети» строительство не менее 350 спортивных комплексов в год с 2025 по 2030 год. В первую очередь это необходимо сделать в малых городах и сельских поселениях.

29 февраля в ходе оглашения послания Федеральному собранию Путин поручил объединить положительный опыт в сфере молодёжной политики и запустить в этом году новый нацпроект «Молодёжь России». Он также отметил важную роль наставников в воспитании молодого поколения.

26 февраля Путин назвал надёжные жизненные ориентиры и традиционные ценности молодёжи залогом будущего России. Он подчеркнул, что молодое поколение должно учиться на лучших образцах культуры, достижениях науки и образования, а также знать историю Отечества.