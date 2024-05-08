Москва, 8 мая, 2024, 17:42 — ИА Регнум. Граждане Украины могут находиться в России без ограничения срока пребывания и работать при условии прохождения ими дактилоскопической регистрации, фотографирования и медицинского освидетельствования, заявило 8 мая МВД.

Petrov Sergey/Global Look Press

Правила утверждены указом, ранее подписанным президентом Владимиром Путиным. Аналогичные нормы действуют в отношении лиц, состоящих в гражданстве Донецкой и Луганской Народных Республик.

«Для граждан Украины и лиц, состоявших в гражданстве Донецкой Народной Республики или Луганской Народной Республики, сохраняется право нахождения на территории России без ограничения срока пребывания и осуществления трудовой деятельности без разрешительных документов, при условии прохождения ими дактилоскопической регистрации, фотографирования и медицинского освидетельствования», — сказано в сообщении МВД.

После прохождения указанных процедур территориальные органы МВД должны выдать гражданину Украины документ, оформленный на бланке установленного образца «зелёная карта», добавило министерство.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре 2023 года президент подписал указ, разрешающий гражданам Украины свободный въезд на территорию России без виз по внутренним паспортам, в том числе с истёкшим сроком действия. Гражданам Украины достаточно предъявить внутренний или заграничный национальный паспорт, дипломатический или служебный паспорт, удостоверение личности моряка или члена экипажа воздушного судна.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что эти меры призваны помочь гражданам Украины, желающим стать частью России.

В октябре 2023 года правительство России утвердило особый порядок въезда в РФ граждан Украины из третьих стран. Граждане могут въезжать в Россию только через автомобильный пункт пропуска «Лудонка» в Псковской области и воздушный пункт пропуска в московском аэропорту Шереметьево. Правительство уточнило, что это временная мера, направленная на обеспечение безопасности жителей России.