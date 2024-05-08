Абу-Даби, 8 мая, 2024, 17:31 — ИА Регнум. Многие мировые лидеры могут поддержать предупреждение президента России Владимира Путина Западу, которое он озвучил в ходе церемонии инаугурации 7 мая, пишет арабская газета Al Khaleej.

Kremlin Pool/Global Look Press Президент РФ Владимир Путин

По мнению автора статьи, главный смысл речи российского лидера заключался в том, что в действующих условиях отношения со странами Запада во главе с США не будут дружественными и могут привести к опасным последствиям.

При этом российский лидер никогда не закрывал дверь для дипломатии с западными странами, выбор остаётся за ними, пишет газета.

«Очевидно, что эта дерзкая риторика найдёт отклик во многих мировых странах, разделяющих с Москвой недовольство гегемонией Запада», — говорится в сообщении.

Западные страны оказались неспособны справиться с глобальными кризисами и «продолжили политику односторонних действий, не видя ничего дальше своего носа», отметил автор.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 7 мая, выступая с речью на церемонии инаугурации, заявил, что Россия не отказывается от диалога с Западом, возможен и разговор по стратегической безопасности. Он подчеркнул, что Россия была и будет открыта к укреплению добрых отношений со всеми странами, которые видят в ней надёжного и честного партнёра. Эти страны составляют мировое большинство.

Глава государства добавил, что в сложном, стремительно меняющемся мире Россия должна быть самодостаточной и конкурентоспособной, открывать, как это бывало не раз, новые горизонты, но помнить и уроки истории. Российская государственная система должна быть прочной и устойчивой к любым вызовам и угрозам, подчеркнул он.

Путин выразил уверенность, что Россия достойно пройдёт через трудный, рубежный период, станет ещё сильнее и обязательно реализует долгосрочные планы и масштабные проекты, направленные на достижения целей развития.

Российский лидер неоднократно заявлял, что ключ к решению украинского кризиса находится в руках Запада. Как указывал российский лидер, если Запад действительно заинтересован в завершении конфликта, необходимо прекратить поставки Киеву вооружений.

Официальный представитель МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Вашингтону и его сателлитам для содействия урегулированию следует отказаться от так называемой «формулы мира» главы киевского режима Владимира Зеленского, не поддерживать Киев и удовлетворить требования Москвы.