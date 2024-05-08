Москва, 8 мая, 2024, 17:25 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в своём выступлении на саммите ЕАЭС 8 мая в Москве поблагодарил Россию за тёплый приём и прекрасную организацию мероприятия.

Александр Казаков/ТАСС Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время заседания ЕАЭС в Кремле

Пашинян взял слово сразу после вступительной речи президента России Владимира Путина. Выразив благодарность России, он предложил перейти к рабочей повестке саммита.

«Приветствую всех на первом в текущем году заседании Высшего евразийского экономического совета, и прежде всего хочу поблагодарить российскую сторону за тёплый приём и прекрасную организацию мероприятия», — сказал премьер-министр Армении.

Саммит в настоящее время проходит в узком составе и в закрытом (без прессы) режиме.

Как передавало ИА Регнум, участие в саммите ЕАЭС принимают лидеры евразийской «пятёрки» — президенты России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и премьер Армении. Для Владимира Путина это первая международная встреча после инаугурации.

Саммит приурочен к 10-летию со дня подписания договора о Евразийском экономическом союзе. Ожидается, что лидеры рассмотрят результаты деятельности организации за 10 лет, обсудят становление ЕАЭС как авторитетного и эффективного международного объединения, обменяются мнениями о дальнейшем углублении интеграционных процессов. Предполагается, что будет подписано несколько документов.

Президент России в своей вступительной речи отметил, что Евразийский экономический союз утвердился в качестве одного из центров формирующегося многополярного мира, а также напомнил, что за 10 лет совокупный ВВП стран ЕАЭС увеличился с $1,6 трлн до $2,5 трлн. Положительная макроэкономическая динамика сохраняется и в 2024 году, добавил Владимир Путин.

6 мая помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что Путин проведёт 8 мая двустороннюю встречу с Пашиняном, на которой лидеры «расставят все точки над i». Помощник президента России напомнил о словах премьера Армении о том, что отношения двух стран переживают не лучшие времена. Ереван фактически заморозил контакты с ОДКБ и на этом фоне «демонстративно» развивает диалог с Западом, в том числе по линии НАТО, отметил Ушаков.