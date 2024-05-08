Екатеринбург, 8 мая, 2024, 17:21 — ИА Регнум. Склад Wildberries в Чкаловском районе Екатеринбурга закрыли после гибели одной из сотрудниц. Об этом сообщает 8 мая издание E1.RU.

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На складе, который находится на улице Перспективной, произошёл несчастный случай. Девушка-исполнитель сорвалась с большой высоты и скончалась от полученных травм, ей было 27 лет, рассказали в компании.

Представители Wildberries пообещали всю необходимую помощь и поддержку близким погибшей. Они отметили, что причины произошедшего устанавливаются, компания содействует правоохранительным органам.

Склад «Перспективный» приостановил все процессы. Продавцов попросили привозить товары на другие доступные склады и заверили, что штрафов за изменения в поставках не будет. Сотрудников также переводят на другие склады.

Как сообщало ИА Регнум, 13 января в посёлке Шушары Ленинградской области вспыхнул пожар на складе Wildberries площадью свыше 100 тысяч квадратных метров. Огонь распространился на площади до 70 тыс. кв. метров, ему присвоили высший ранг сложности. Открытое горение ликвидировали лишь на следующий день. В МЧС рассказали, что возгорание произошло в складской и разгрузочно-погрузочной зонах. Здание сгоревшего склада не было застраховано. Стоимость сгоревшего склада участники рынка оценили в 2–5 млрд рублей.

Минпромторг счёл странным, что сгоревший склад маркетплейса Wildberries работал, хотя не прошёл все необходимые процедуры. По словам замглавы ведомства Виктора Евтухова, это стало поводом для отдельного разбирательства. Гендиректор маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук дала показания по делу о пожаре в петербургском управлении Следственного комитета. Она заявила, что сгоревший склад соответствовал нормам безопасности.

В феврале на складе Wildberries в подмосковной Электростали произошла массовая драка между сотрудниками и охраной. На место ЧП прибыли сотрудники полиции, они выявили 13 зачинщиков беспорядков. Конфликт вспыхнул из-за неправильной сборки заказов. Драка началась после того, как бригадир предъявил претензии одному из сотрудников.

В марте на склад в Электростали пришли сотрудники миграционной службы, Росгвардии и МВД. Они проверяли документы у работников. Ранее появились сообщения, что на складе Wildberries начали задерживать мигрантов, нарушивших правила пребывания в России.