Мелитополь, 8 мая, 2024, 16:54 — ИА Регнум. Останки 49 бойцов Красной армии, погибших в 1943 году во время штурма немецкой укреплённой линии «Вотан», захоронили в Запорожской области. Церемония состоялась 8 мая в селе Мордвиновка, передает корреспондент ИА Регнум.

ИА Регнум

По словам заместителя начальника штаба Запорожского отделения ветеранов Вооружённых сил России Андрея Трофимова, подобное траурное мероприятие в третий раз проводится на освобождённых Россией территориях.

«Сегодня мы отдаём дань памяти всем нашим героическим предкам в преддверии Дня Победы, проводим церемонию перезахоронения»,— сказал Трофимов.

Кровопролитные бои шли в этом районе осенью 1943 года. Укреплённый район, считавшийся у фашистов неприступным, Красная Армия штурмовала больше пяти месяцев. На этой земле погибли свыше 200 тысяч красноармейцев.

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Все солдаты, останки которых нашёл областной поисковый отряд, остались безымянными. Нынешнее захоронение — самое крупное за последние два года.

По погибшим отслужили торжественный молебен и под звуки салюта предали их останки земле.

Как сообщало ИА Регнум, 22 октября 2023 года останки 11 красноармейцев, погибших осенью 1943 года при прорыве немецкой линии «Вотан» на реке Молочная, торжественно захоронили на мемориале у села Мордвиновка неподалеку от Мелитополя. Директор Мелитопольского краеведческого музея и командир поискового отряда Евгений Горлачев рассказал, только у одного из погибших был при себе медальон. Это рядовой Александр Гаврилович Сартаков из 463-го стрелкового полка, захватившего плацдарм немцев на правом берегу Молочной. Всего за сезон поисковики нашли останки 57 бойцов.

В Ингушетии в преддверии Дня Победы состоялась церемония перезахоронения останков 25 солдат времён Великой Отечественной войны. Мероприятие прошло 4 мая в Малгобеке. Останки солдат были обнаружены во время весеннего этапа вахты памяти «Терский рубеж».