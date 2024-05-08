Москва, 8 мая, 2024, 16:33 — ИА Регнум. Телеканал RU. TV 12 мая проведет встречу с артистами в преддверии Русской музыкальной премии. Исполнители пообщаются с поклонниками и проведут автограф-сессии.

RU. TV RU. TV дарит шанс прокатиться на колесе обозрения с артистами

Кроме того, у посетителей встречи, которые купят билет на колесо обозрения «Солнце Москвы» на ВДНХ, будет шанс совершить круг вместе с одним из популярных артистов. В некоторых кабинках их будут ждать Дмитрий Колдун, Юлия Савичева или Анна Семёнович.

Премия телеканала RU. TV пройдет 22 мая во Дворце гимнастики Ирины Винер. В этом году мероприятие проходит в новом формате: музыкальная церемония превратится в мюзикл, где каждый исполнитель, в том числе и зрители, сыграют свою роль. Цветом грядущей церемонии станет белый, означающий чистоту и искренность.